Camposano. “Un drappo rosso per dire no alla violenza sulle donne!”

Antonio Giuliano, consigliere comunale di opposizione, ha promosso una iniziativa cittadina nella giornata nazionale contro la violenza sulle donne.

“Ho chiesto ai miei concittadini di unirsi per lanciare insieme e con forza il nostro NO alla violenza sulle donne. Un drappo rosso è apparso sui balconi del paese per testimoniare non solo la nostra ferma condanna verso certi episodi che offendono, mortificano e umiliano il genere umano, ma quei balconi dichiaravano anche la loro vicinanza alle tante, troppe, vittime di un REATO tanto vile quanto ignobile che molte volte resta impunito. Camposano c’è, e la nostra comunità è unita e presente per sensibilizzare con questa iniziativa soprattutto i più giovani che devono crescere nella cultura del rispetto.”

Felice Sorrentino

