CANDIDA (AV). I genitori degli alunni della primaria e secondaria ringraziano dirigente e docenti per la didattica a distanza

Una nota di ringraziamento è giunta al dirigente scolastico reggente Vincenzo Serpico e ai suoi docenti per la fattiva collaborazione che hanno messo in campo, in questi mesi di emergenza Coronavirus, con scuole chiuse, permettendo agli alunni della Primaria e Secondaria di primo grado del paese di continuare l’apprendimento. Ecco la missiva:

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico del’I.C. Statale Don Lorenzo Milani di Manocalzati Professor Vincenzo Serpico

Ai Signori Docenti tutti della Scuola Primaria di Candida,

Ai Signori Docenti tutti della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado di Candida

Con la presente noi, genitori degli alunni della scuola Primaria di Candida e genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Candida, vogliamo esprimere un sentito ringraziamento nei confronti dei Signori Docenti, per l’attenzione, l’ascolto, la collaborazione e la costante proposta didattica che, nonostante questo periodo di difficoltà, stanno garantendo con alta professionalità ai nostri figli e alle nostre famiglie. Ci auguriamo sentitamente che con questo spirito di collaborazione possa proseguire il nostro cammino insieme, tanto in questo periodo di difficile gestione della vita scolastica, quanto successivamente, all’uscita dalla situazione di emergenza, con il rientro tanto auspicato dei nostri figli nelle aule scolastiche.

Con i nostri più distinti saluti,

I genitori degli alunni della Scuola Primaria Statale di Candida

I genitori degli alunni della Scuola Statale Secondaria di Primo Grado di Candida

