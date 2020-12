CAPODANNO SOLIDALE: palloncini bianchi in volo per le vittime del Covid.

Sarà un Capodanno solidale , promosso dal Comune di Casamarciano. L’idea è quella di far volare dei palloncini bianchi in memoria delle vittime del Covid, un pensiero speciale per coloro che non hanno superato la dura lotta con questo virus.

Un Capodanno sicuramente particolare questo, che tutti ricorderemo per sempre, come il resto dell’anno. L’anno che ci lasciamo alle spalle ha sottoposto a dura prova tutto il mondo, non solo la nostra regione ed il nostro Stato.

Un anno insolito che ci spinge alla riflessione: pare che questa pandemia voglia farci capire con forza e violenza quali sono le cose essenziali della vita e quanto sia pesante la “distanza” tra le persone.

Non solo una pandemia da cui difendersi o affrontare, ma anche una lezione di vita che dovrebbe rimanere nella mente di tutti in futuro.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo