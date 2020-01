CAPOSELE- ISIS F. De Sanctis presenta “La notte delle stelle”

🔊 Ascolta l'articolo

In occasione della “Notte delle stelle” al Liceo Scientifico di Caposele, la scuola spalanca le porte al territorio e mostra l’offerta formativa ai nuovi iscritti. Dall’accoglienza dei personaggi della letteratura all’ingresso, alle piece teatrali, dall’Antiqua Taberna ai tableaux vivants nel museo in 3D: il viaggio promosso dagli alunni nella creatività e l’originalità delle attività scolastiche

Dei Giovanissimi Dante e Beatrice, ma anche Salvador Dalì, Gandhi e Madre Teresa di Calcutta sono stati gli ambasciatori del Liceo Scientifico di Caposele, che in occasione della “Notte delle stelle” promossa per aprire le porte dell’istituto al territorio e divulgare l’offerta scolastica per i nuovi iscritti, hanno accolto studenti e genitori. La sezione associata dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi ha messo in scena un evento particolarmente brillante e dalla forte valenza significativa per la comunità scolastica, che ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione del territorio della Valle del Sele e di tutti i comuni limitrofi. L’accoglienza infatti ha registrato numeri significativi nel plesso, e ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi giunti a Caposele per assistere alla manifestazione. Gli importanti personaggi della letteratura che hanno accolto i visitatori hanno accompagnato gli ospiti in un viaggio tra la creatività e l’originalità delle varie attività ideate ed allestite da studenti e docenti.

Attraverso un connubio simbiotico tra cultura umanistica e quella scientifica, gli alunni hanno presentato l’offerta formativa, declinata in termini di conoscenze e di competenze, con performance in cui si alternavano o si sovrapponevano linguaggi diversi: verbale, musicale, gestuale, multimediale, empirico. I visitatori hanno assistito alla breve piece teatrale “Dal mito al logos”, in cui sono stati messi a confronto il mondo antico, basato su credenze mitologiche, e quello moderno che fornisce spiegazioni scientifiche e storiche ai fenomeni naturali e agli eventi della storia; e al musical “I promessi sposi in dieci minuti”, una divertente rivisitazione cantata del capolavoro manzoniano. Non solo. Gli ospiti- visitatori hanno idealmente gustato all’“Antiqua

taberna” i piatti preparati nell’antica Roma grazie alle ricette del gastronomo Apicio; hanno trascorso, tramite i tableaux vivants di famosi quadri, “Una notte al museo in 4D”. Non potevano di certo mancare gli esperimenti scientifici e di fisica in laboratorio, oltre alla spiegazione della struttura del DNA effettuata da alunni nelle vesti di James Watson e Francis Crick.

“Ogni momento culturale è stato curato nei minimi particolari con attenzione ai costumi, alle musiche, alle scenografie, ai messaggi contenutistici, affinché la manifestazione potesse rispecchiare al meglio lo zelo e la professionalità dell’operato didattico profusi quotidianamente nelle attività curricolari, volte alla formazione degli studenti” ha commentato il dirigente scolastico Gerardo Cipriano. La serata si è conclusa con un momento musicale e con grande soddisfazione ed apprezzamento da parte dei convenuti per la bravura degli alunni nel trasmettere emozioni e per la disponibilità del personale scolastico.

