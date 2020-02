CAPRIGLIA IRPINA (AV) – Rifiuti speciali smaltiti in un’area privata: 60enne denunciato dai carabinieri.

Anziché portare i rifiuti in discarica li avrebbe depositati nel suo fondo agricolo, facendogli così assumere l’aspetto di una discarica abusiva.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Questa volta, a finire sotto la lente degli uomini dell’Arma, è stato un episodio di illecito ambientale.

L’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo unitamente a personale dell’ARPAC di Avellino, ha permesso di deferite alla Procura della Repubblica di Avellino il proprietario di un appezzamento di terreno di circa mille metri quadrati nel quale risultavano disseminati ingenti quantità di rifiuti speciali, perlopiù pneumatici e materiale di risulta.

L’indagine permetteva di far emergere responsabilità a carico del 60enne il quale, in assenza delle prescritte autorizzazioni, avrebbe illecitamente smaltito il citato materiale.

A carico dell’uomo è quindi scattata la denuncia in stato di libertà, ritenuto responsabile di violazione di Norme in Materia Ambientale di cui al Decreto Legislativo 152/2006, in particolare dell’art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

L’area oggetto dell’indebita condotta è stata posta sotto sequestro.

