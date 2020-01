Carbonara di Nola: 200 euro per corrompere i Carabinieri. Due persone arrestate

I carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hanno arrestato per istigazione alla corruzione Md Rubel Foragi e Mizanur Mohammed, un 26enne ed un 42enne residenti a Palma Campania già noti alle forze dell’ordine.

Mohammed e Foragi, a bordo di un furgone, sono stati fermati dai militari e, alla richiesta di esibire i documenti di circolazione hanno offerto loro 200 euro per chiudere un occhio sull’assenza di copertura assicurativa.

Portati in caserma hanno provato a corrompere anche il comandante della stazione. Arrestati, i due soggetti sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.

