Carceri, question time Lega al Senato: “rivedere circolari che hanno prodotto scarcerazioni”

“Rivedere subito le circolari che hanno consentito le scarcerazioni di boss e narcotrafficanti”. Lo ha chiesto la Lega in un question time al Senato illustrato dal senatore Urraro, che ha parlato di “responsabilità oggettiva del ministro sulla vicenda” dei detenuti ai domiciliari per l’emergenza Covid, che ha prodotto “rischi enormi di latitanza e aumento dei conflitti”.

“E’ gravissimo quanto accaduto e ingiusto nei confronti di giudici che per anni hanno profuso sforzi immani per la lotta alle mafie, a rischio della vita”. “Al di là delle singole istanze, l’automaticità delle scarcerazioni è evidente e rivela lacune nell’azione del governo. Il governo che avrebbe dovuto intervenire e fornire per tempo criteri ai magistrati di sorveglianza”. “Non ci fermiamo qui, ma pretendiamo chiarezza e chiederemo anche un intervento più approfondito del ministro”, ha concluso Urraro.

