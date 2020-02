CARNEVALE A VISCIANO, IL SINDACO VIETA L’ESIBIZIONE DI ALTRI GRUPPI NON DEL LUOGO.

È una decisione assunta per l’allarme Coronavirus che anche da noi dopo Lombardia e Veneto crea preoccupazioni. Il sindaco del Comune collinare vieta come in un primo momento previsto dal programma di gruppi folkloristici provenienti da altri Comuni. Infatti oggi pomeriggio, verso le 18 si dovevano esibire in Piazza Lancellotti le Quadriglie di Quindici e Taurano. Se altri Comuni del lauretano hanno preso provvedimenti più drastici annullando proprio le manifestazioni carnascialesche, come Taurano e Lauro, qui da noi il permesso sarà limitato a gruppi locali impedendo a quelli provenienti da fuori l’esibizione in piazza presumibilmente per evitare assembramenti maggiori.

