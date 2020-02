Carnevale al Salotto “Tina Piccolo”.

Erano tanti e tutti bravissimi gli artisti che si sono esibiti al Salotto martedì 25 febbraio in via Rossini di Pomigliano d’Arco, il giorno di Carnevale. Giuseppe Nappa ha presentato la serata con professionalità e dinamicità ammirevoli. Ospite a sorpresa Nello Ferrara che ha parlato delle sue esperienze al Festival della canzone napoletana e delle sue amicizie con Peppino Di Capri, Bobby Solo e i fratelli Abate. Ha cantato bellissime canzoni e ha regalato il libro che parlava di Mario Abate con una lettera commovente di complimenti per la Piccolo. Premiato con gioia e grande soddisfazione.

Tina Piccolo ha declamato poi la poesia “Maschere” applauditissima e ha fatto un discorso sull’umanità e sul tanto temuto Corona Virus che sta tenendo in allerta l’Italia ed altri Stati, incitando alla calma e al rispetto delle regole per evitare il più possibile questo Virus che fa ammalare tantissime persone.

Alternandosi si sono esibiti Sossio Giordano con la sua immancabile chitarra e canzoni di successo. Molto applaudita anche Paola De Maio con canzoni coinvolgenti, che ha invitato i presenti a farle da coro e ballare. Bravissimo Gianni Di Meo con la sua potente voce e la contagiosa simpatia.

Carla Gentile con la madre Maria Mastrojanni hanno parlato del bullismo e del cortometraggio “Miss Rivincita” che dovrebbe essere proiettato in un bellissimo teatro di Torino, Corona Virus permettendo. Da plauso il coinvolgente attore Luigi Cuccurese con monologhi significativi ed etici.

Non poteva mancare Nunzia Ferri vestita in tema col Carnevale con maschera veneziana, applauditissime le sue allegre canzoni che fanno dimenticare ansie e problemi e sperare nel bello e nel buono. Lello Castiello, come sempre, ha fatto gli auguri e si è complimentato con tutti in lingua francese. Lele Manna, bravo sia come tecnico che come cantante, ha regalato maschere fatte da lui a tutti i presenti.

Foto, riprese, interviste e tanto calore umano hanno resa la serata meravigliosa.

In chiusura dolci offerti da Maria Mastroianni e premi a tutti loro.

Un gradito appuntamento al prossimo martedì con sorprese annunciate ha fatto calare il sipario su un Salotto di Carnevale davvero Speciale.

