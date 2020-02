Dopo il grande successo di domenica 23 febbraio, la Yuppies accontenta ancora i suoi piccoli bimbi con un’altra festa in maschera, il 25 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12: 30. Sono previsti balli, giochi, musica e tanta animazione per festeggiare insieme il carnevale e vivere magici momenti di puro divertimento. Per info e prenotazioni chiama il 3920591931.

