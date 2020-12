CASA DI CURA MALZONI In ricordo del dottor Leonardo Nargi

“Questo maledetto virus e questo maledetto 2020 hanno portato via anche il dottor Leonardo Nargi. Ha lavorato con noi per poco meno che 50 anni. Una intera vita! Esperto ginecologo, collaboratore prezioso e instancabile ha contribuito alla creazione del nostro Gruppo ostetrico e ginecologico ricoprendo tutti i ruoli, da giovane assistente fino a quello di vice Primario, con dedizione e passione per la qualità.

Si era ammalato 40 giorni fa e all’inizio sembrava asintomatico ma poi la situazione respiratoria ha consigliato il ricovero in reparto COVID.

Purtroppo dopo più di un mese la sua forte fibra ha ceduto. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto tra i colleghi e i collaboratori che si avvalevano costantemente della sua esperienza e della sua capacità professionale”.

Il professor Carmine Malzoni, Presidente della Villa dei Platani Malzoni di Avellino, profondamente turbato da questo nuovo lutto che ha colpito la Struttura esprime tutto il dolore che, sul piano umano e professionale, deriva dalla perdita di un così valido collaboratore e prezioso amico.

L’Azienda

Casa di Cura Privata Villa dei Platani S.p.A.

