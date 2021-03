I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno sanzionato 9 persone, assembrate nottetempo, in un garage privato di Via Grimaldi. Attirati dalla musica ad alto volume, i militari hanno controllato il locale e scoperto che 9 persone stavano festeggiando il compleanno di una di queste.

Ad ognuno di loro notificata una multa per violazione della normativa anticontagio.

