Casalnuovo di Napoli: nella loro abitazione documenti falsi. Carabinieri arrestano 2 persone

I carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per possesso e produzione di documenti falsi un 50enne ed una 47enne, conviventi e già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito la loro abitazione. Trovate 4 carte di identità – due contraffatte e due in bianco – numerose copie di documenti e la somma contante di 4650 euro poi sequestrata perché ritenuta provento del reato.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

adsense – Responsive – Post Articolo