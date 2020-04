Casamarciano, al via domani la distribuzione delle mascherine

Disco rosso alla distribuzione delle mascherine a Casamarciano. Da domani, martedì 28 aprile, sarà possibile ritirare il dispositivo protettivo dalle 9 alle 13 presso la sede della protezione civile nel rione Gescal, a ridosso del campo sportivo. Per il ritiro è necessario esibire un documento di riconoscimento.

Per coloro che sono impossibilitati a raggiungere la sede, come anziani e soggetti deboli, sarà attivo il servizio di consegna a domicilio con i volontari della protezione civile. In questo caso la consegna avverrà nel pomeriggio.

“Un lavoro sinergico e di intesa con tutti gli organi preposti a tutela di questa comunità che continua ad essere Covid free – spiega il sindaco Andrea Manzi – Ancora una volta mi preme ringraziare quanti, con energia e spirito di responsabilità, si stanno mobilitando per favorire ogni tipo di azione protettiva e preventiva, a cominciare dalla protezione civile, i dipendenti comunali e le forze di polizia locale. Nonostante le esigue risorse umane stiamo garantendo tutti i servizi che, uniti al senso civico cittadino, stanno danno buoni risultati. Continuiamo su questa strada – aggiunge Manzi – non abbassiamo la guardia. Ancora qualche piccolo sacrificio e ne saremo finalmente fuori”.

