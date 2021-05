Casamarciano, al via la rassegna teatrale promossa da Vesuvioteatro. Casamarciano tra i dodici luoghi di cultura

C’è anche Casamarciano tra i dodici luoghi della Campania scelti per la seconda edizione di “Racconti per ricominciare”, la rassegna teatrale promossa da Vesuvioteatro con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma.

“La doppia vita del frate” è lo spettacolo che andrà in scena sul sagrato della chiesa di Santa Maria Del Plesco nel weekend dal 28 al 30 maggio e dal 4 al 6 giugno.

Sei tappe, ciascuna con doppio appuntamento, riservate ad un pubblico di trenta persone che potranno assistere allo spettacolo delle 18 o delle 19.15 nel pieno rispetto delle misure anti Covid e del distanziamento sociale.

“Un modo per ricominciare partendo dai luoghi della memoria della nostra comunità che, nel complesso di Santa Maria Del Plesco, trova una delle sue principali espressioni storiche – spiega il sindaco Carmela De Stefano – Sono stati mesi duri ed ancora oggi risentiamo delle tante restrizioni subite che, però, sono state necessarie. Oggi finalmente la luce in fondo al tunnel con la curva epidemiologica che, dopo mesi, sta rientrando. Guardiano avanti con fiducia, mettendo i primi tasselli per una ripresa culturale che è sinonimo di rinascita e di nuove opportunità per il nostro territorio.

Partecipiamo a questa rassegna per il secondo anno consecutivo e per Casamarciano – aggiunge il sindaco – è un bel riconoscimento che ci dà l’occasione di ricominciare partendo dal teatro, in piena sicurezza e secondo i protocolli indicati”.

