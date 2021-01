Casamarciano, arriva la befana dei bambini all’insegna dei valori cristiani

Una messa interamente dedicata ai bambini per ricordare l’importanza delle festività appena trascorse e il sentirsi parte integrante di un’unica comunità.

A Casamarciano la Befana non porterà solo dolciumi.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano con l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Appierto ed in stretta sinergia con il parroco del paese, don Marco.

L’appuntamento è per le 9.30 di domani, mercoledì 6 gennaio, nella parrocchia di San Clemente dove sarà celebrata una funzione religiosa a cui sono invitati tutti i bambini del posto.

L’ingresso è consentito a 40 persone, pertanto – come ha ribadito lo stesso parroco – “sarebbe opportuna la presenza di un solo genitore accompagnatore per ogni bambino”.

Al termine della messa, nel pieno rispetto delle normative vigenti, sarà consegnata a tutti i piccoli presenti una calza di dolciumi messa a disposizione dal comune.

“Chiudiamo le festività con i bambini a cui, purtroppo, quest’anno non abbiamo potuto riservare momenti di spensieratezza con il villaggio natalizio e tanto altro – spiega il sindaco Carmela De Stefano – Auspichiamo tutti la ripresa delle attività in un clima di serenità e posso dire che siamo già al lavoro per completare, da un lato, la programmazione avviata e dall’altro di intraprendere azioni che favoriscano la crescita di tutti i settori. Guardiamo al futuro con ottimismo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di questa comunità”.

