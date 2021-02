Casamarciano, bonus commercianti: al via la seconda tranche del contributo

Da oggi, lunedì 15 e fino al 24 febbraio sarà possibile presentare le domande per accedere al contributo messo a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano per favorire le attività commerciali danneggiate dall’emergenza sanitaria.

Le istanze devono essere trasmesse tramite pec all’indirizzo affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it o protocollate presso l’ufficio comunale preposto negli orari consentiti.

Il contributo erogato sarà di 500 euro che – come spiega l’assessore alle politiche sociali Angelo Piscitelli che ha promosso l’iniziativa – “darà un po’ di sollievo agli esercizi commerciali penalizzati dal Covid. È un momento particolare – aggiunge Piscitelli – e sicuramente ci sarà tanto da lavorare per ricostruire l’assetto economico, culturale e sociale delle singole comunità. Tengo a precisare che possono fare istanza coloro che non hanno partecipato al primo avviso secondo i codici Ateco riportati nel bando favorendo così una platea più ampia rispetto a quella del primo bando. Lavoriamo per una comunità inclusiva e senza distinzioni”.

