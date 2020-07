CASAMARCIANO. Centro estivo per bambini: lo start il 15 luglio

Un’occasione per i più piccoli con attività ludiche e sportive, giochi tradizionali e laboratori creativi.

A Casamarciano l’amministrazione comunale istituisce il centro estivo. Il progetto, curato dall’assessore alle politiche sociali Carmela de Stefano, si terrà da mercoledì 15 luglio fino a giovedì 30 luglio.

Due settimane intense presso la sede della tensostruttura in via Giacono Puccini nel rione Gescal dove i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni potranno trascorrere le giornate all’insegna del divertimento ma anche dell’impegno creativo.

La partecipazione al corso è gratuita. È necessaria la prenotazione con la sottoscrizione del modulo di responsabilità che può essere ritirato nell’ufficio protocollo del comune in piazza Umberto I.

“Un’opportunità per i bambini di Casamarciano che in questo lungo lockdown invernale sono stati fortemente penalizzati, costretti a stare in casa – spiega l’assessore e vice sindaco Carmela de Stefano – questa è solo una delle iniziative che abbiamo pensato per loro e che, sono certa, sarà una gradita alternativa in queste calde giornate di luglio. Ma non sarà di certo l’unico progetto. Come amministrazione infatti – continua De Stefano – valuteremo un programma ad hoc per i minori creando dei percorsi mirati che favoriscano aggregazione sociale e che rispondano alle esigenze delle famiglie con momenti da vivere all’interno della comunità senza ricorrere ai centri commerciali. Un progetto su cui stiamo già lavorando e che ci auguriamo possa partire quanto prima”.

