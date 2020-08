CASAMARCIANO. Comunali 2020. Clemente Primiano sfida l’egemonia dell’ex sindaco Manzi.

È Clemente Primiano, figlio dell’ex sindaco Nando PRIMIANO e nipote di Aniello Virtuoso, scomparso pochi anni fa, anche lui sindaco del piccolo Comune di Casamarciano alle porte di Nola, a tentare di dare un volto nuovo all’amministrazione comunale. La lista di Clemente PRIMIANO sfiderà tra gli altri il sindaco uscente Andrea Manzi che negli ultimi 10 anni ha amministrato il piccolo Comune con una minoranza che nell’ultimo mandato non c’era. In questi anni Manzi si è creato il favore di parte della cittadinanza ed ora a contrastare questa leadership ci penserà Clemente PRIMIANO, giovane, ma già con vasta esperienza grazie al papà Nando e nonno Aniello con una squadra definita valida e competitiva che vede al suo interno donne e uomini che vogliono lavorare per il bene della comunità, tra le donne vanno segnalate Luigia Palma, 57 anni, agente soprintendente di Polizia presso il commissariato di Nola e Maria Trematerra, ma nei prossimi giorni conosceremo meglio candidato sindaco e componenti. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo