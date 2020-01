CASAMARCIANO. E’ morìa di cani in contrada “Foresta”. Avvelenati

È una vera è propria morìa di cani a Casarmaciano, dove cinque bestiole sono state trovate morte in contrada “Foresta”. Ad uccidere gli animali sono state delle esche avvelenate piazzate nella zona. Insomma, in azione c’è un vero e proprio killer. L’indomani sono stati trovati i cadaveri di quattro randagi e di una femmina di pastore tedesco. Adesso le forze dell’ordine indagano per capire l’accaduto e cercare di risalire a chi abbia piazzato quelle esche avvelenate e soprattutto capirne il motivo. Qualcuno sta pensando addirittura ad una strage e dovuta ad una forma di dispetto. Chiaramente nell’area c’è paura tra tutti i padroni di casa e gli amanti degli animali in generale.

