Casamarciano. Eergenza Coronavirus. Stop alla gara femminile Napoli-Cittadella. Il sindaco Manzi: “decisione inevitabile”

Rinviata la gara Napoli-Cittadella in programma oggi a Casamarciano. Lo stop arriva direttamente dal primo cittadino, il sindaco Andrea Manzi con apposita ordinanza.

“Una decisione inevitabile, presa a malincuore, ma che va nella direzione della sicurezza e dell’autotutela in virtù del rischio contagio dettato dai numerosi casi di Coronavirus registrati in Veneto – spiega il sindaco Manzi – Siamo vicini al Cittadella e siamo certi della comprensione dell’intera squadra a cui va la nostra solidarietà in questo momento. Sono dispiaciuto del lungo viaggio che le ragazze hanno fatto ma non potevo sottrarmi al dovere di buon padre di famiglia a capo di una comunità, in linea con le disposizioni dettate dal Governo nella tarda serata di ieri e colgo l’occasione per invitare fin da ora la squadra a visitare questi luoghi appena possibile. Se vorranno sarò io stesso a fare da guida. Buon rientro con l’augurio di rivederci quanto prima”.

