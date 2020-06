CASAMARCIANO. Festa della Repubblica, il comune regala una copia della Costituzione italiana ai neo diciottenni

La Costituzione italiana in regalo ai neo diciottenni. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Manzi e si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, subiranno significative variazioni, a cominciare dalla presenza del solo primo cittadino ai piedi del Monumento nell’omonima piazza per l’omaggio floreale. L’appuntamento è alle 20.30 di domani e sarà possibile seguirlo in streaming sulla pagina Facebook del comune di Casamarciano.

“Una cerimonia più intima ma non per questo meno sentita – spiega il sindaco Andrea Manzi – la scelta di regalare la costituzione ai giovani che nel 2020 raggiungono la maggiore età è un atto di responsabilità a cui saranno chiamati d’ora in poi. I giovani rappresentano la chiave del futuro ed è importante che crescano nella piena consapevolezza di quali siano i loro diritti e doveri. Uno strumento importante che li introduca nella vita sociale avvicinandoli alle istituzioni con serietà e spirito di servizio. Auguri ragazzi”.

