Casamarciano, giornata screening: tamponi gratuiti per i residenti che lavorano fuori

Continua la campagna di prevenzione promossa dal comune di Casamarciano per contenere la diffusione del contagio sul territorio. Disposta dall’assessore alla sanità Pietro Tortora una giornata di screening con tamponi gratuiti per i cittadini residenti che lavorano fuori. L’adesione allo screening avverrà su base volontaria compilando un apposito modulo che sarà possibile scaricare dal sito istituzionale.

Le domande dovranno pervenire da lunedì 8 a lunedì 15 febbraio rigorosamente tramite mail all’indirizzo emergenzacovid@comune.casamarciano.na.it oppure al protocollo generale del comune secondo gli orari di apertura al pubblico.

“È importante ora più che mai garantire un monitoraggio continuo del territorio – spiega l’assessore delegato Pietro Tortora – Questo screening rientra nell’ambito della programmazione sanitaria stilata che favorisce tutte le fasce. L’altra volta abbiamo dato priorità ai residenti che lavorano all’interno della comunità. Stavolta, invece, a quelli che operano al di fuori a cui offriamo l’opportunità di un controllo se ritenuto necessario”.

“Non abbassare la guardia è fondamentale – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – Accanto alle raccomandazioni che quotidianamente rivolgiamo alla nostra comunità di rispettare le regole, è necessario applicare tutte le misure che ci permettono di tenere la situazione sotto controllo. Siamo prudenti anche per consentire di fare le vaccinazioni ai soggetti autorizzati in questo momento, come anziani e categorie deboli, evitando di esporli a rischi o ritardi. Da parte nostra il massimo sostegno ed appoggio per quanto di nostra competenza”.

adsense – Responsive – Post Articolo