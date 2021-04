Casamarciano. Giorno della Liberazione: l’inno di Mameli itinerante con la protezione civile

Nessuna manifestazione pubblica in linea con le disposizioni anti Covid19 ma piccole tappe musicali itineranti con l’inno di Mameli a richieggiare tra le strade cittadine.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano che per il “Giorno della Liberazione” in programma domani, domenica 25 aprile, lancia l’invito ai suoi concittadini di unirsi virtualmente all’appuntamento esponendo il tricolore sui balconi delle proprie abitazioni.

Contemporaneamente la protezione civile girerà per le strade diffondendo l’inno d’Italia.

“È ancora un momento difficile per la nostra comunità e per il mondo intero e riscoprirsi comunità assume un valore importantissimo – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – Facciamo memoria della nostra storia non dimenticando mai il sacrificio di quanti sono caduti per la patria”.

