Anche in questi giorni di caldo il comando di Polizia Municipale di Casamarciano non va in ferie, nonostante l’inadeguatezza del personale, ha accertato mediante l’utilizzo del servizio di videosorveglianza, l’abbandono del sacchetto selvaggio mediante il lancio dal finestrino dell’auto in corsa.

Nella stessa giornata è stato inviato il verbale di accertamento per violazione della 152/06 con la sanzione di € 600,00.

