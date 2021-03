CASAMARCIANO. I volontari della Guardia Civile ambientale e del Corpo forestale mettono in salvo due gattini appena nati

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1 marzo 2021, una segnalazione telefonica da parte di una cittadina residente a Casamarciano ( NA), veniva segnalata la presenza in un cartone di cuccioli di gatti appena nati. La segnalazione giunta alla Guardia Civile Ambientale metteva in moto i soccorsi che insieme anche ai volontari del corpo forestale si prelevavano i gattini e venivano trasportati presso una vicina clinica veterinaria per le apposite cure del caso. Attualmente i gattini sono in cura presso il veterinario in attesa di essere svezzati e successivamente affidati a persone che amano veramente gli animali. Soddisfazione tra i membri della guardia civile ambientale ed del corpo forestale volontario per essere riusciti a mettere in salvo dei piccoli esseri viventi indifesi. La guardia civile ambientale ringrazia la cittadina che ha effettuato la segnalazione nonchè la squadra del corpo forestale volontario intervenuta in ausilio, per la fattiva collaborazione oltre al medico veterinario che si è preso cura dei piccoli cuccioli.

adsense – Responsive – Post Articolo