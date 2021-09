Casamarciano, inizio anno scolastico. Tamponi salivari per il personale docente ed Ata delle scuole cittadine non vaccinato

Uno screening per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. È quello promosso dal comune di Casamarciano guidato dal sindaco Carmela De Stefano ed organizzato dall’assessore alla sanità Pietro Tortora.

I tamponi salivari, su base volontaria, si terranno nella giornata di domani, martedì 14 settembre, dalle 14.30 alle 17.00, nei locali della protezione civile nel rione Gescal.

Può sottoporsi al test (fino ad esaurimento scorte) il personale docente ed Ata non vaccinato delle scuole cittadine.

“Ad oggi l’unico vero strumento che abbiamo a nostra disposizione per arginare il covid è la vaccinazione – spiega l’assessore Tortora – Ma anche una campagna di prevenzione, soprattutto tra i soggetti non vaccinati, è necessaria per partire in sicurezza. Faccio appello al senso di responsabilità sollecitando la partecipazione allo screening. Solo così riusciremo a garantire una ripartenza in serenità”.

“Continuiamo a monitorare la situazione. I dati di oggi sono confortanti e ci lasciano ben sperare per il futuro. Ci auguriamo di vivere un anno scolastico tranquillo – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – ma è fondamentale rispettare le regole e procedere spediti con le vaccinazioni. Solo così potremo assicurare il diritto allo studio, in presenza, e senza ansie e preoccupazioni insuperabili”.

