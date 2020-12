CASAMARCIANO, intesa tra i sindaci di Casamarciano, San Paolo Bel Sito e Liveri. Doni per gli alunni dell’istituto Costantini

Intesa tra i sindaci di Casamarciano, San Paolo Bel Sito e Liveri in vista delle imminenti festività natalizie. In arrivo per gli alunni dell’istituto Costantini – delle tre sedi distaccate – doni messi a disposizione dalle amministrazioni dei tre comuni guidati rispettivamente da Carmela De Stefano, Raffaele Barone e Raffaele Coppola.

Un opuscolo fotografico sulle principali regole anti Covid raccontate ai bambini predisposto da San Paolo Bel Sito, e prodotti tipici di Casamarciano come cioccolato e nocciole.

“Un augurio per i nostri piccoli alunni fortemente penalizzati dalla pandemia con l’auspicio di vederli quanto prima nuovamente tutti tra i banchi – spiega l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Casamarciano Antonella Appierto – Abbiamo scelto la cioccolata e le nocciole che, grazie alle nostre aziende Caporaso e Tortora, sono diventate prodotti di eccellenza di questa comunità che abbiamo voluto condividere con tutta la platea scolastica del plesso Costantini che conta circa 600 alunni. Un piccolo dono che, siamo certi, porterà gioia e golosità”.

“È la sinergia l’unica strada percorribile per la crescita di un territorio – dichiara il sindaco Carmela de Stefano – Sentirsi un’unica comunità è l’esempio più bello da trasmettere ai bambini per far riscoprire loro il vero senso del Natale che può, e deve essere vissuto, anche restando lontani, come ha ribadito il nostro parroco don Marco, presente questa mattina nella sede scolastica di Casamarciano.

E che possa il nuovo anno portarci quella serenità, soprattutto tra i banchi di scuola, che ciascuno di noi merita”.

“Un’intesa che sono certo – aggiunge il sindaco di San Paolo Bel Sito, Raffaele Barone, non resterà un caso isolato e che rafforzerà il nostro impegno sul territorio che guarda sempre all’interesse collettivo e mai del singolo comune. Partiamo dai bambini che questa pandemia ha fortemente destabilizzato a cui abbiamo voluto consegnare, come comune, un libro fotografico su cosa è il Covid e come affrontarlo. Con l’augurio di ritornare alla normalità al più presto”.

