Casamarciano, Maurizio De Giovanni presenta il suo nuovo libro. Appuntamento mercoledì

Sarà la chiesa di Santa Maria Del Plesco ad ospitare lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. L’evento patrocinato dall’amministrazione comunale ed in programma alle 18.30 di mercoledì 29 settembre, è promosso dal circolo culturale Passepartout insieme all’ associazione “Le mille e una donna” di Casamarciano, il Lions Club “Nola Ottaviano Augusto” e le associazioni Mu.sa e Fidapa di Nola.

A dialogare con l’autore di “Una sirena a settembre”, dopo i saluti del sindaco Carmela De Stefano, la prof.ssa Annamaria Silvestro. Letture dei brani a cura di Gennaro Caliendo. Al termine della serata aperitivo offerto da Nàpausa del gruppo imprenditoriale Smart Space di Casamarciano.

“Una nuova opportunità culturale per la nostra comunità che sarà ben felice di ospitare uno degli scrittori più conosciuti ed apprezzati del panorama letterario italiano come Maurizio De Giovanni – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – Una iniziativa che non sarà occasionale ma segnerà l’inizio di un percorso continuativo nel segno di una programmazione che guarda ai giovani e alle bellezze del nostro territorio. Ringrazio le associazioni che, in rete, hanno reso possibile questo evento ed in particolare l’associazione Le mille e una donna di Casamarciano sempre pronta a cogliere le giuste occasioni per fare cultura attraverso momenti di qualità”.

