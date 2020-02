Casamarciano (Na). Apollo editore nell’antologia “Vivere per amore” pubblica le poesie di Michele D’Avanzo

Due poesie di Michele D’Avanzo , “una lacrima di verità ” e “una carezza” selezionate per la raccolta antologia 2020 “Vivere per amore ” di Apollo edizioni.

La stessa poesia “Una carezza” sarà inserita in un’altra antologia “Cupido 2020″ VI edizione premio San Valentino di Atripalda . Il 16 febbraio 2020 presso la sala consiliare del comune irpino si svolgerà la cerimonia per declamare tutte le più belle poesie dedicate agli innamorati.

L’autore si sofferma sul ruolo del

poeta e della poesia oggi e suppone che può rappresentare un ancora di salvezza, terapeutica e curativa per guardare da un altro punto di vista la vita perché come dice R. Panikkar :

” Non riusciamo più ad amare perché non riusciamo più a guardare. I sensi si stanno atrofizzando. Le orecchie sono intasate dal fracasso della vita feriale, gli occhi sono accecati dai led luminosi, le mani non accarezzano più il volto dell’uomo, la bocca non sa più pronunciare parole vere e di speranza.

Vi mostriamo i video versi con uno speciale commento del poeta Theo Di Giovanni .Si ringrazia l’attore Gennaro Caliendo per la declamazione.



