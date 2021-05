Casamarciano, nuovo stop alle scuole fino al 30 maggio. Didattica a distanza per gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Il sindaco Carmela De Stefano: “curva stabile con dati ancora alti rispetto all’indice regionale. Non riapriamo”.

Scuole chiuse fino al 30 maggio ed interdizione ai pubblici uffici con lo stop al passaggio veicolare e pedonale in via San Clemente e via Santa Maria.

A Casamarciano il sindaco Carmela De Stefano proroga di altre due settimane le restrizioni anti Covid.

“La curva è stabile ed ancora sopra la media regionale purtroppo – dichiara il primo cittadino – Avremmo voluto donare un pò di normalità soprattutto agli alunni delle scuole con il rientro in aula in quest’ultimo scorcio di anno scolastico ma i numeri non ce lo permettono. In questa fase – aggiunge Carmela De Stefano – bisogna dare priorità alla campagna vaccinale che non può permettersi battute d’arresto. Tuteliamoci e speriamo di poter riaprire tutto ed in modo definitivo”.

