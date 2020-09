Casamarciano, posticipata apertura scuola primaria e secondaria di I grado al 28 settembre

Il plesso scolastico di via Raffaele Mercogliano a Casamarciano riaprirà lunedì 28 settembre. Lo ha deciso il neo sindaco Carmela de Stefano firmando questa mattina l’ordinanza sindacale numero 46 che sospende le attività della scuola primaria e secondaria di I grado.

“Un posticipo necessario per consentire di attuare tutte le procedure in termini di sicurezza dopo le consultazioni regionali e comunali che si sono concluse nella tarda serata di ieri – dichiara il sindaco Carmela de Stefano – Garantiamo il diritto allo studio in un clima di serenità per i nostri figli e le famiglie. Resta confermata l’apertura dell’asilo nido e del liceo classico “Giosuè Carducci” per domani, giovedì 24 settembre”.

