CASAMARCIANO. Primo caso di positività al Covid 19 nel comune del nolano

Si registra a Casamarciano il primo caso di positività al Coronavirus nel piccolo centro dll’area nolana. Ad annunciarlo il primo cittadino Andrea Manzi che scrive sul proprio profilo facebook: “Purtroppo non siamo più CORONAVIRUS free. Abbiamo un positivo ed è da subito in isolamento da venerdì scorso . È un giovane G. C. proveniente dalla Grecia venerdì scorso è in isolamento da quella data . Chi ha avuto contatti lo comunichi ai vigili a me o al proprio medico curante . Si ponga in isolamento fiduciario. Invito alla calma e al rispetto delle regole di salvaguardia . Mascherina , distanziamento e igiene continua alle mani”.

