Casamarciano. Scenari Solidali: lectio di Umberto Galimberti sul nichilismo. Il Comune invita all’incontro i giovani

Umberto Galimberti ospite della X edizione di “Scenari Casamarciano”. Il noto giornalista e sociologo sarà sul palco del festival domani, mercoledì 22 luglio, a partire dalle 20.30

In platea ospiti d’eccezione, i giovani neo diciottenni del posto a cui l’amministrazione comunale ha rivolto l’invito sollecitandoli ad assistere alla lectio che Galimberti terrà sul nichilismo.

“Un argomento di grande attualità ma soprattutto un’opportunità per i nostri giovani troppo distratti da falsi ideali – spiega l’assessore alla cultura Carmela de Stefano – Veniamo fuori da un periodo di lockdown terribile e chi ne ha risentito maggiormente sono stati proprio i giovani, improvvisamente prigionieri dei propri pensieri a cui, probabilmente, non erano abituati. Ecco perché – continua l’assessore de Stefano – abbiamo esteso l’invito ai neo diciottenni a cui siamo felici di aprire le porte del festival con l’auspicio di favorire un’azione di introspezione fondamentale ai tempi di oggi”.

“È la nuova chiave del festival che si apre al sociale e alla solidarietà e da quest’anno anche ai giovani – aggiunge il sindaco Andrea Manzi – Un nome, quello di Galimberti, che non è una mera casualità ma una scelta voluta, studiata e pensata per i giovani. Il festival di quest’anno, non a caso senza direttore artistico, è un contenitore di tanti argomenti su cui abbiamo voluto accendere i riflettori dando spazio al documentario teatrale storico e alla sperimentazione, senza dimenticare il presente che vivono tanti giovani incapaci di esprimere i propri sentimenti. Ragazzi, venite al festival domani – conclude Manzi – e aprite il vostro animo alla vita”.

