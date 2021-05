Casamarciano, scuole chiuse fino al 16 maggio. Nuova ordinanza del sindaco Carmela De Stefano

Scuole chiuse e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado a Casamarciano. Il sindaco Carmela De Stefano firma una nuova ordinanza che sarà in vigore fino al 16 maggio.

Il provvedimento maturato a seguito degli ultimi contagi che hanno fatto registrare un picco di positivi negli ultimi giorni.

“Una decisione inevitabile – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – Il quadro epidemiologico è fortemente compromesso, con dati al di sopra della media regionale e nuovi positivi anche in età scolare. Impossibile quindi riaprire e procedere con la campagna di screening sul personale scolastico non vaccinato previsto per oggi che sarà rinviato a data da destinarsi. Vi prego di prestare massima attenzione – aggiunge – e di non sottovalutare possibili rischi con distrazioni e leggerezze. Il virus purtroppo c’è ancora ed è contagioso”.

