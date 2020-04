Casamarciano, servizi di welfare. Il comune stipula una convenzione con un Patronato

Informative di consulenza, di servizio, supporto e assistenza tecnica in materia di previdenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia, tutela e sicurezza sul lavoro. E tanto altro. Da oggi al comune di Casamarciano sarà possibile richiedere una consulenza gratuita con personale qualificato.

Le istanze saranno infatti seguite da un Patronato a cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Manzi, ha affidato il servizio nell’ottica di una programmazione attiva volta a favorire la comunità ed in particolare le fasce sociali deboli.

“Un modo per snellire le pratiche ma anche i tempi di attesa – spiega l’assessore alle politiche sociali Carmela de Stefano – ci sono tanti cittadini che soprattutto in questo periodo necessitano di aiuto nella compilazione delle domande per ricevere i bonus messi a disposizione dalla Regione Campania o dal Governo. Veniamo incontro a queste fasce consapevoli delle difficoltà burocratiche che potrebbero riscontrare. Mettiamo in campo ogni strumento necessario – conclude – per evitare che qualcuno resti indietro”.

