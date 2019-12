CASAMARCIANO. Si è svolto il consiglio comunale, polemica per l’orario

Si è svolta ieri la seduta del consiglio comunale a Casamarciano, convocata alla ore 12 del 16 dicembre, ed iniziata alla 12,40 con sole 3 persone del pubblico ad assistervi. All’ordine del giorno vi erano solo alcune variazioni di bilancio. Come abbiamo sottolineato in più occasioni a Casamarciano c’è un opposizione assente, anche fisicamente, per cui la maggioranza non ha alcun ostacolo.

Molti cittadini però non sono concordi che il Consiglio comunale si svolga alle 12 del mattino, dove la cittadinanza non può assistervi, specie se giornata lavorativa. Un modo si direbbe tutt’altro che incentivante per invogliare una maggiore partecipazione di pubblico. Si spera che le prossime volta sia scelto un orario più consono e adeguato per consentire la partecipazione dei cittadini. (Nicola Valeri)

