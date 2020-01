CASAMARCIANO. Successo per l’iniziativa dell’Acli

🔊 Ascolta l'articolo

Grande successo con le 300 firme raccolte. L’iniziativa rinnova l’attivazione della nostra comunità, domani 25 gennaio e domenica 26.

Tanti i soci e le persone che anche al di fuori delle giornate dedicate all’evento hanno sostenuto l’iniziativa e la raccolta firme. Un segnale positivo a conferma di quanto ancora possano fare le ACLI di Casamarciano, dando voce ai bisogni e alle esegneze, anche più piccole, delle persone – afferma il Presidente Andrea Vitale

In questo weekend parteciperà il Presidente provinciale ACLI Terra Napoli, Bruno Cammarota, a sostegno della campagna promossa da ACLI Terra nazionale “Coltiviamo il Futuro”.

La presenza dell’Associazione Nazionale “Paese Sostenibile” – come afferma il presidente Pino Vitale – è un contributo forte alle piccole comunità e piccoli comuni, rispetto ad un accompaganmento in un percorso di miglioramento della vivibilità del territorio e della sostenibilità.

Saranno questi i temi dei prossimi eventi, al fine di costituire un tavolo di lavoro in cui fornire strumenti alle isitutzioni per la valutazione della vivibilità e per accompagnarli in un percorso condiviso e partecipato sulle buone pratiche da replicare.

adsense – Responsive – Post Articolo