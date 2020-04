Casamarciano. Test sierologici gratuiti: rinviato il richiamo

Slitterà di qualche giorno il richiamo del test sierologico da Covid19 per i cittadini di Casamarciano. L’iniziativa programmata per domani, sabato 25 aprile, e promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Manzi per contenere il rischio contagio, è posticipata alla prossima settimana. Il rinvio è strettamente legato alla consegna dei test che arriveranno nel piccolo comune del Nolano non prima di lunedì 27 aprile, considerata la notevole richiesta che sta avendo in questi giorni la Regione Campania che ha avviato un progetto di sorveglianza basato proprio su questo tipo di test di cui il comune di Casamarciano ha fatto da apripista.

La data del richiamo sarà comunicata ai diretti interessati. Intanto è confermata la possibilità per i cittadini residenti che lavorano a contatto con il pubblico fuori la comunità, di effettuare gli screening. Gli interessati potranno recarsi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 in Municipio per la prenotazione. Una volta stilato il calendario saranno contattati dal personale addetto.

