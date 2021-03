Casamarciano, uova di Pasqua per i bambini del posto. L’iniziativa del comune

Un piccolo dono per i piccoli di Casamarciano. Arriva direttamente dal comune guidato dal sindaco Carmela de Stefano che, in vista della Santa Pasqua, regalerà uova di cioccolata a tutti i bambini del posto di età compresa tra i tre ed i dieci anni.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione del parroco della piccola comunità, don Marco Napolitano, dell’assessore alla pubblica istruzione Antonietta Appierto e della consigliera comunale Domenica Sorice.

La distribuzione delle uova inizierà domani, giovedì primo aprile, a cura dei volontari della protezione civile nel pieno rispetto della normativa anti Covid.

“Un gesto simbolico per augurare buona Pasqua a chi sta particolarmente soffrendo in questo periodo, come i bambini provati da troppo tempo per le continue restrizioni – spiega il sindaco Carmela De Stefano – la Pasqua è resurrezione e da sempre l’uovo di cioccolata è il simbolo per eccellenza della ricorrenza, soprattutto tra i piccoli. Attendiamo fiduciosi la fine di quest’incubo e fondamentale è la collaborazione di tutti con il rispetto delle regole. Affidiamo intanto ai bambini le nostre speranze ricordando loro che l’amore vince su tutto con l’auspicio di rendere un po’ più dolce questi giorni di festa”.

adsense – Responsive – Post Articolo