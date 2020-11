Casamarciano. Violenza di genere: uno scatto per dire NO ai maltrattamenti

Con l’hashtag #CasamarcianoDallaParteDelleDo nne il piccolo comune dell’agro nolano guidato dal sindaco Carmela de Stefano lancia l’iniziativa “uno scatto per dire no alla violenza sulle donne”.

L’idea è dell’assessore alle pari opportunità Pietro Tortora che, in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre

invita tutti i cittadini ad aderire al progetto con lo scatto e la pubblicazione di una foto sui social che richiama l’importante ricorrenza.

“Accendiano i riflettori su un tema molto delicato – spiega l’assessore Tortora – legato alla violenza, fisica, intellettuale e morale nei confronti delle donne. Un modo per far sentire la nostra presenza e vicinanza al mondo femminile,ancora oggi, vessato da continui maltrattamenti, talvolta silenziosi soprattutto tra le mura domestiche. Invito tutti i cittadini di Casamarciano e tutti coloro che si riconoscono in questa iniziativa a partecipare con l’hashtag #CasamarcianoDallaParteDelleDo nne e far sentire la propria voce in un momento così buio per il mondo intero”.

“Un tema che mi sta particolarmente a cuore e che questa amministrazione intende sviluppare in ogni sua forma con il coinvolgimento di tutti, a cominciare dai giovani – aggiunge il sindaco Carmela de Stefano – È nostra intenzione istituire uno sportello dedicato con figure professionali specifiche che possano aiutare le donne nell’azione di contrasto alla violenza di cui spesso sono vittime. L’obiettivo, come sempre, è non lasciare nessuno indietro”.

adsense – Responsive – Post Articolo