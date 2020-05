Caserma Carabinieri di Monteforte, Sibilia: a breve tornerà operativa. Più sicurezza per i cittadini

“Oggi una buona notizia: a breve la consegna della caserma dei Carabinieri a Monteforte Irpino. Più sicurezza per la Campania. Dopo aver presentato un’interrogazione parlamentare quando il Movimento 5 Stelle era all’opposizione nel 2013 e poi un’altra di sollecito nel 2017, la meta si vicina. Già ad ottobre 2018, a pochi mesi dalla nomina a Sottosegretario, mi sono subito messo al lavoro per risolvere le problematiche che incagliavano il processo di consegna di un importante presidio di legalità. Ricordo le innumerevoli chiamate al Provveditorato delle Opere Pubbliche per supportare qualsiasi azione utile. Ora possiamo proprio dire di esserci. Ringrazio, per il prezioso e instancabile contributo, il Colonello Cagnazzo, il Prefetto Tirone all’epoca e il Prefetto Spena oggi. Vediamo il risultato concretizzarsi. Questa è una vicenda che raccolsi da sollecitazioni proprio dei cittadini di Monteforte nel 2013. Non ho mai smesso di lavorare per poter dare il mio contributo ai fini della soluzione. Vivremo, a breve. un bel momento di soddisfazione per la comunità e per la sicurezza di tutta la Campania”. Così il Sottosegretario Carlo Sibilia commenta, in un post su Facebook, la notizia della prossima apertura della caserma dei Carabinieri di Monteforte. In base al calendario dei lavori, il presidio dell’Arma dei Carabinieri dovrebbe tornare ad essere operativo nell’ultima decade di giugno.

