Caserta. Luca Tortora referente del nuovo sportello UgCons, Giudizioso legale convenzionato

E’ attivo dal 04 Novembre, anche in provincia di Caserta, lo sportello del Consumatore UgCons, l’Unione Generale dei Consumatori, presso la sede del sindacato UGL. UGCons associa e tutela i cittadini di tutte le regioni dello stivale. Con l’attivazione dello sportello UGCons, che aprirà inizialmente al pubblico il lunedì ed il mercoledì mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00, si amplia così il ventaglio dei servizi offerti da parte della UTL UGL Caserta, sostenendo i cittadini, non solo come lavoratori, ma anche nella loro veste di consumatori e utenti, attraverso la messa a disposizione della propria qualificata assistenza tecnica e legale. Il referente dello sportello di Via Vivaldi, 51 è stato individuato nella persona di Luca Tortora, mentre il legale convenzionato sarà l’avvocato Giorgio Giudizioso.

Immediati sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte del Segretario territoriale Ferdinando Palumbo il quale ha tenuto a precisare come a Caserta l’assistenza al lavoratore è adesso completa in ogni suo aspetto.