Caserta. Ugl giovani in piazza. Il pragmatismo di Annabella D’Angelo: “La politica ha fallito, aggregheremo e pungoleremo”

#ilmiofuturoacaserta è il titolo dell’iniziativa che Sabato 25 Luglio sarà portata in piazza dalla Ugl giovani della provincia di Caserta. L’appuntamento è fissato alle ore 09.00 in Largo San Sebastiano, dove, sfidando il caldo ed una città svuotata dalle dinamiche vacanziere del periodo estivo, gli under 35 del sindacato di Via Vivaldi allestiranno un gazebo informativo allo scopo di mobilitare la cittadinanza sui temi di scottante attualità che attanagliano Terra di Lavoro. Gli sbocchi occupazionali, le problematiche del nuovo anno scolastico alla luce dell’emergenza Covid, l’emigrazione lavorativa verso le regioni del nord e la bonifica dei territori inquinati sono le priorità di una organizzazione che ambisce a grandi traguardi. “I giovani degli anni venti non si appassionano agli slogan della classe dirigente nè gradiscono gli scontri ideologici, il ’68 appartiene al secolo scorso e lo abbiamo studiato sui libri di scuola, siamo pragmatici, il nostro interesse è rivolto al futuro. Tanti, troppi ragazzi si allontanano dall’impegno civile poichè coloro dai quali dovrebbero apprendere, non sempre assumono comportamenti propriamente virtuosi e la politica locale ha fallito” ha dichiarato la responsabile Annabella D’Angelo presentando l’iniziativa. “Per quanto ci riguarda ci prefiggiamo di invertire la tendenza puntando a diventare il primo movimento giovanile della provincia. I temi che trattiamo sono concreti e reali, e sono indiscutibilmente legati al nostro territorio che non brilla in nessuna delle classifiche stilate in materia di qualità della vita”. Alla manifestazione parteciperanno il Segretario Territoriale Ferdinando palumbo e gli stati maggiori del sindacato.

