Cashback di AliExpress: eccellente strumento di marketing che aiuta risparmiare 

AliExpress è presente sul mercato da una decina di anni ed è un servizio di negozi online cinesi che propongono i loro prodotti agli acquirenti di tutto il mondo. Ha cominciato come un sito di acquisto e vendite B2B business-to-business (commercio interaziendale) per allargarsi con il tempo inserendo anche i servizi business-to-consumer econsumer-to-consumer e cloud computing (servizio offerto su richiesta dal fornitore ad un cliente tramite internet). Questo Marketplace è rivolto maggiormente ai compratori di Stati Uniti, Russia, Spagna, Polonia, Portogallo, Francia ed Italia. Nominato qui il colosso di vendite in rete è disponibile ovviamente in inglese e in tutte le lingue dei paesi elencati prima.

Una curiosità: AliExpress non permette ad acquirenti della Cina Continentale di comprare dal suddetto sito, nonostante che tutti i venditori siano di nazionalità cinese.

Il cashback è un ottimo modo di risparmiare i soldi mentre fai shopping online. Una certa percentuale della compera ti viene ridata in contanti mentre fai la spesa con uno dei numerosi commercianti preferiti. Questi siti web sono stati creati per ottenere i commissioni da parte dei rivenditori in cambio dell’orientamento dei compratori alle loro piattaforme di vendita online. Anche AliExpress possiede servizio di cashback che permette non solo di spendere, ma anche di guadagnare durante la compera.

Fattori che rendono cashback di AliExpress attraente e redditizio:

un’economia chiara ed equa – le banche sono state le prime ad usare questo strumento per stimolare i clienti utilizzare carte di credito durante gli acquisti nei negozi; quello è una specie di sconto permanente sulle operazioni di pagamento;

semplicità per ottenere un rimborso – occorre solo scegliere un negozio affidabile e fare una semplice registrazione sul sito, è possibile scaricare anche un’estensione per il browser scelto;

permanenza del sistema – per registrarsi servono pochi minuti, ma il sistema aiuta a risparmiare ogni volta che si va ad acquistare, fino a quando non si cancella il profilo o estensione.

Letyshops è un gigantesco e-commerce internazionale creato in Ucraina da un businessman di Vinnica. In pochi anni è riuscito a creare un impero di vendite nel web più grande nell’area dell’ex Unione Sovietica. Ha realizzato un allargamento del browser il cui scopo maggiore era controllare i prezzi e le valutazioni dei rivenditori di siti online cinesi come AliExpress e Gear Best. Nel 2020 l’azienda ha ottenuto $ 3 milioni di finanziamenti dall’investitore tedesco AB Capital Group per espandere i loro articoli in nuovi mercati di tutto il mondo, dove opera con successo fino al giorno d’oggi.

adsense – Responsive – Post Articolo