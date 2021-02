Caso di Covid-19, sospese attività didattiche all’Istituto Superiore “Aeclanum” di Mirabella e al plesso di Gesualdo.

Oggetto: emergenza sanitaria Covid-19: sospensione delle attività didattiche e

tecnico/amministrative plessi scolastici Mirabella Eclano e Gesualdo – sanificazione

locali.

AVVISO

Dovendo procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici a seguito di accertato caso Covid-

19,

si sospende

lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e tecnico amministrative nei plessi scolastici di

Mirabella Eclano e Gesualdo.

Da mercoledì 17 febbraio e fino a sabato 20 febbraio 2021 le attività didattiche si svolgeranno

in DAD secondo l’orario scolastico vigente e come da Regolamento approvato;

Da martedì 16 febbraio e fino a sabato 20 febbraio, il personale ATA opererà in modalità

“lavoro agile”. I collaboratori scolastici garantiranno la reperibilità dalle ore 8.00 alle 14.00

e fino al completamento delle operazioni di sanificazione.

F.to Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Catia Capasso

