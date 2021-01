CASTEL SAN GIORGIO: Emergenza Covid-19, oggi lo screening su dipendenti comunali e personale scolastico. La sindaca Paola Lanzara: “Vietato abbassare la guardia contro il virus”

Si svolgerà oggi alle 15 lo screening sui dipendenti del Comune di Castel San Giorgio e del personale delle scuole presenti sul territorio. A confermarlo è la sindaca Paola Lanzara, al fine di assicurare una maggiore tranquillità per tutta la comunità. “I miei concittadini stanno affrontando in maniera matura e intelligente questa emergenza. Certamente, rimango ottimista per il futuro e chiedo a tutti di non dimenticarsi i concetti basilari nella lotta al virus: l’utilizzo di mascherine e l’osservanza del distanziamento sociale. Come Comune, invece, rimarchiamo il nostro impegno anche con questo screening su personale comunale e su quello scolastico dei plessi presenti in città. Vogliamo mantenere la guardia alta. La politica della prevenzione è l’unica strada percorribile contro il Covid”, ha detto la sindaca Paola Lanzara.

adsense – Responsive – Post Articolo