CASTELLAMMARE DI STABIA: 10 chili di datteri di mare in una pescheria. Controlli e sequestri dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, quelli del gruppo Tutela del lavoro di Napoli e personale della Capitaneria di Porto locale e dell’ASL Napoli 3 sud hanno ispezionato alcune attività commerciali della cittadina.

In una pescheria, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 kg di datteri di mare, molluschi appartenenti ad una specie protetta la cui vendita e pesca è vietata.

2 i lavoratori in “nero” identificati e pari a circa 65mila euro le sanzioni applicate, anche per carenze igienico-sanitarie. L’attività è stata sospesa.

Sorte simile per il titolare di una rivendita di pneumatici all’interno della quale vi era un lavoratore in “nero”. Anche in questo caso la sanzione è pesante: 5600 euro di multa e sospensione dell’attività.

I controlli continueranno durante l’intero weekend.

adsense – Responsive – Post Articolo