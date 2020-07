Castello di cisterna: 3 varietà di droga offerte dal pusher nel complesso ex lege 219. 43enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un incensurato 43enne del luogo.

L’uomo è stato notato da una pattuglia in transito – nel contesto dei numerosi controlli intensificati in zona dall’Arma – all’interno del complesso popolare “ex Lege 219” di Via Giacomo Leopardi. Il suo atteggiamento sospetto ha incuriosito i militari: perquisito, è stato trovato in possesso di 12,59 grammi di marijuana, 4,73 di crack e 3,58 di cocaina. Nelle sue tasche anche 65 euro in contante ritenuto provento illecito.

Finito in manette, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

