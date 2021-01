Castello di Cisterna: Controlli dei Carabinieri. Arrestato un pusher

Controlli a tappeto disposti dal Comando Provinciale di Napoli per i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.

Questa notte i militari della locale stazione hanno setacciato le strade e alcuni appartamenti del complesso popolare “Cisternina”. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio raffaele de cicco, 38enne del posto già noto alle ffoo.

L’uomo è stato fermato in strada e perquisito. Nelle sue tasche 107 dosi di sostanza stupefacente tra Crack, Cocaina e Hashish per un peso complessivo di 50 grammi. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 235 euro ritenuta provento del reato.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

